MLB》上季家暴今年藥檢未過 蝴蝶球投球萊特遭禁賽80場

紅襪蝴蝶球投手萊特藥檢未過，遭禁賽80場。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪蝴蝶球投手萊特（Steven Wright）去年歷經家暴事件遭禁賽15場，今年球季又出狀況，大聯盟官方今天宣布，萊特藥檢未過，遭禁賽80場。

《美聯社》報導，萊特透過聲明表示，「僅管我對這項藥檢的結果沒有意見，但仍感到震驚，因為我從來沒有為了提升表現而刻意服用任何東西。」他指出，「我已和大聯盟合作，將嘗試找出問題的來源。」

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大聯盟官方指出，萊特是在檢測「促生長激素釋放肽」（GHRP-2）時呈現陽性。紅襪隊則發表聲明表示，「雖然我們對這事感到失望，但會在這時候提供給萊特適當的幫助。」

萊特年初才和紅襪達成一年137.5萬美元的合約，但因藥檢未過，今年球季沒有資格參加任何季後賽的比賽，他也將損失約一半的薪水。

萊特上季出賽20場有4場先發，戰績3勝1敗2中繼點、1次救援成功，防禦率為2.68。他在2017年12月遭控家暴，被大聯盟懲處須禁賽15場，去年季後賽因左膝傷勢困擾未出賽，如今他又因藥檢未過遭禁賽，讓紅襪隊相當頭大。

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