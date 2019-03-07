日職》大王昨敲2安 日媒：火腿「左打地獄打線」來了！

「火腿大王」王柏融。（資料照，取自日本火腿臉書）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿昨天在熱身賽中以7：10不敵羅德，但先發打線中包含「大王」王柏融在內有5名左打，除了中島卓也外，4人合計敲了10安、打進4分打點。《日刊體育》認為，日本火腿的「左打地獄打線」將是今年爭奪太平洋聯盟冠軍的武器。

日本火腿昨天的先發打線中，第一棒淺間大基、第二棒西川遙輝、第三棒近藤健介、第五棒王柏融、第九棒中島卓也都是左打。其中淺間大基單場4安，西川遙輝2安1保送，近藤健介、王柏融都是2安2打點。

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《日刊體育》指出，去年球季達到規定投球局數的左投，只有前西武獅王牌左投菊池雄星，他今年已轉戰大聯盟水手。各隊先發左投人手不足，打線上左打多的球隊較有利。

該文提到，日本火腿有很多左打，打擊類型有很多種，像淺間大基、西川遙輝是速度型打者、有時候會有長打；近藤健介和王柏融則是擊球扎實的選手，中島卓也則是打擊很「黏」的打者，田中賢介則具有老將經驗。左打的砲手中則有右手骨折的清宮幸太郎，以及森山恵佑。

而去年表現出色的右打好手大田泰示，可能會擺在第二棒。火腿監督栗山英樹表示，「會嘗試打線上所有的排法，再做決定。」《日刊體育》認為，左打眾多的日本火腿，其「左打地獄打線」有可能會掀起一股旋風。

近藤健介。（資料照，記者林正堃攝）

西川遙輝。（資料照，記者林正堃攝）

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