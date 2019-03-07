歐冠》延長賽12碼準絕殺 波圖淘汰羅馬晉級8強

波圖3：1辛苦拿下勝利，淘汰羅馬晉級歐冠8強。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕歐冠16強次輪賽事，葡超強權波圖主場迎戰來訪的義甲勁旅羅馬，首輪賽事羅馬於主場2：1取勝，這場波圖靠著馬雷加（Moussa Marega）一球一助攻的表現和泰利斯（Alex Telles）的延長賽準絕殺12碼罰球，最終波圖在主場3：1擊敗羅馬，總比數4：3晉級歐冠8強。

比賽第26分鐘，波圖的馬雷加在禁區左側傳中，中路插上的蒂基尼奧（Tiquinho Soares）直接將球碰進球門內，波圖先馳得點1：0，隨後比賽第36分鐘，佩洛帝（Diego Perotti）在禁區內被犯規，幫助羅馬獲得1顆12碼罰球機會，由羅馬隊長德羅西（De Rossi）操刀主罰並踢進，將比分追平至1：1，半場結束，比分1：1帶入下半場。

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比賽第52分鐘，柯羅納（Jesús Corona）在左路一個漂亮傳球至球門右側的馬雷加直接破門，波圖將再次比分超前為2：1，正規賽結束總比分為3：3且兩軍皆有2顆客場入球，因此比賽進入到延長賽。

延長賽的上半場，兩隊皆沒能改寫比分，延長賽下半場第116分鐘，羅馬的費奧倫斯（Alessandro Florenzi）於禁區內偷拉波圖球員的球衣被判罰1顆12碼點球給波圖，因此波圖有了最好的機會絕殺羅馬，泰利斯（Alex Telles）沒讓主場球迷失望踢進12碼罰球，最終比分就是3：1坐收，這一顆12碼進球不只將這場比賽的勝利帶走，更帶波圖前進歐冠8強，被淘汰的是去年爆冷晉級4強的羅馬。

這場勝利也讓波圖睽違3年後再次晉級到歐冠8強賽，2014─2015賽季當年波圖在16強淘汰了瑞士強權巴塞爾（Basel），但8強賽負於拜仁慕尼黑（Bayern Munich），波圖曾在2003─2004年賽季以大黑馬之姿拿下隊史唯一一座歐冠盃冠軍。。

兩隊這場比賽的控球時間比，波圖來到59.5%，羅馬則是40.5%，射門次數波圖有驚人的31次射門，羅馬也有15次射門，射正次數則是波圖9：2羅馬。

本場貢獻1球1助攻的馬雷加。（法新社）

踢進致勝12碼點球的泰利斯（圖右）興奮地脫衣慶祝。（歐新社）

被淘汰的羅馬球員相當懊惱。（美聯社）

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