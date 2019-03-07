MLB》洋基開季先發輪值少兩人 教頭想用假先發？

洋基總教練布恩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基王牌投手塞維里諾（Luis Severino）右肩發炎、老將沙巴西亞（CC Sabathia）則是因故意觸身球要被禁賽5場，讓洋基先發人力短缺。總教練布恩（Aaron Boone）坦言，有考慮今年開季會用「假先發」。

沙巴西亞去年季後動心臟手術，加上去年尾聲投出故意觸身球，今年初要被禁賽5場，開季可能會列為「傷兵名單」，估開季前兩週都會缺席；而塞維里諾因右肩發炎，至少要休養兩週。

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《ESPN》報導，布恩認為假先發在某些狀況能發揮作用，「當我們投手都健康時，很明顯不會想到它，但還是有幾天會考慮這事。」；洋基先發輪值少了兩名，但總經理凱許曼（Brian Cashman）則無意從自由市場中找人，會從球隊內部挑人選。

日籍投手田中將大預計會扛開幕戰先發，洋基先發輪值中還有派克斯頓（James Paxton）、哈普（J.A. Happ）。剩下的兩名空缺，有可能會找小將傑曼（ Domingo Germán）和羅艾西加（Jonathan Loaisiga）頂替先發，或是採用假先發的策略。

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