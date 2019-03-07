NBA》復出成球隊毒瘤？美媒：勇士低迷全因為「表弟」

卡森斯（左）被認為是勇士近期狀況不佳的原因。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士昨在K.湯普森（Klay Thompson）右膝痠痛休兵，杜蘭特（Kevin Durant）又手感不佳的情況下，最終以95：128慘遭塞爾提克痛宰，寫下隊史9年來在主場輸最慘的尷尬紀錄，賽後美媒直指勇士近期狀況不佳的原因，恐怕是出在5星之一的「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）身上。

NBA記者Mike Zavagno稍早針對勇士得分進行比較並列出表格，發現當卡森斯下場時，勇士每100回合能得到115.8分，失分為106.4分，等於每100回合能淨勝對手9.4分；反之，當卡森斯在場上時，勇士每100回合只得106.4分，失分則為115.8，等於每100回合就淨輸對手5.4分，落差相當大。

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雖然把勇士近期的低迷都怪到卡森斯身上不太合理，不過卻仍有許多美國媒體認為，卡森斯在上季因左跟腱斷裂提前報銷、停戰近一年後的表現實在遠不如從前，過去他總能以不同的方式得分，靈活的能力和優越的身體素質，屢屢能對對手球隊造成重大威脅。

然而他本季加盟勇士首度亮相後，卡森斯明顯失去了速度，經常讓自己陷入困境，被迫在禁區內以糟糕的方式出手。而防守更成為他最大的致命傷，由於不再像過去一樣敏截，表弟常得用更多身體碰撞來阻止對手得分，因此賠上不少犯規，昨役他僅上場25分鐘就被吹了5次犯規，大大限制自己在場上的發揮。

卡森斯昨天上場25分就被吹了5次犯規，第四節還差點引發衝突。（今日美國）

而卡森斯雖然因為防守表現挨轟，不過勇士防守悍將D.格林（Draymond Green）昨在受訪時仍出聲力挺隊友，認為球隊防守軟弱應該是自己的責任。

「很多人看到先發陣容就認為，『哦，因為考辛斯在場上，所以勇士防守更糟糕了！』」格林說道，「但我認為不管是誰上場，我們的防守都很糟糕。身為防守領袖的我，應該才要負最大的責任。」

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