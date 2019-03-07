日職》「假先發」好潮 ！ 讀賣巨人也想用

日本讀賣巨人監督原辰德。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟、中職去年相繼使用「假先發」，頓時成為熱門話題之一。如今，日職傳統豪門讀賣巨人隊計畫在18日對大聯盟水手隊的熱身賽中，採用開局投手！

《Sponichi Annex》報導，巨人軍將在18日和水手隊進行交流賽，三度回鍋執掌巨人兵符的監督原辰徳想嘗試「牛棚日」（也就是假先發），由中繼投手群撐完一場比賽。原辰德說，有設想球季中先發輪值投手受傷缺陣等問題，為突發狀況做準備。



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該文指出，「牛棚日」是由後援投手登板投1局，接替的第二任投手才是原本表定的先發投手。大聯盟去年由光芒隊使用這種假先發策略後，讓其他球隊相繼跟進。

巨人昨天原本想在對廣島的熱身賽中使用假先發，但比賽因雨取消，因此預計會在18日熱身賽對上水手隊時，採用假先發策略，這也不影響球隊先發投手群的調整。

該場對上水手的熱身賽，巨人軍預計用宮國椋丞、戶根千明、櫻井俊貴、大江龍聖、坂本工宜等投手輪番上陣，有可能會碰上老將鈴木一朗。原辰徳認為，「投手和大聯盟打者對決，能學習到東西。」

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