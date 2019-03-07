NBA》東部第8搶位戰 熱火作客燒黃蜂

歐利尼克貢獻本場最多的22分，幫助熱火拿下近期3連勝。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕熱火作客黃蜂主場，靠著兩大長人歐利尼克（Kelly Olynyk）的22分和懷特塞德（Hassan Whiteside）攻下18分的帶領下，熱火終場91：84戰勝黃蜂拿下關鍵一勝，於東部排名擠上第8。

上半場兩隊戰成43平手，熱火靠著決勝節1波16：2的攻勢拉開分差並帶走最後勝利，終場熱火91：84擊敗黃蜂，這場比賽兩隊命中率都相當淒慘，熱火投籃命中率41.8%，黃蜂更只有36.6%，兩隊前三節合計只得119分為本賽季第3低分紀錄。

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熱火的歐利尼克（Kelly Olynyk）以14投中8的高命中率，包括7投5中的3分球，拿下全場最高的22分外加11籃板，懷特塞德（Hassan Whiteside）除攻下18分抓下15籃板，還賞了4記麻辣鍋，屆退老將魏德（Dwyane Wade）本場貢獻8分6助攻。

黃蜂「天行者」沃克（Kemba Walker）攻下20分7助攻，卡明斯基 （Frank Kaminsky）從板凳出發則挹注20分，C.澤勒（Cody Zeller）貢獻10分10籃板的雙十演出。

兩隊今日失誤相當多，兩隊整場共出現39次失誤，其中熱火上半場就發生13次失誤之多。

黃蜂最近狀態不佳，這場比賽過後，近9場比賽只拿下3勝，熱火則是擺脫先前的低潮後，拿下近期的3連勝，並且擠上東部排名第8。

懷特塞德（圖右）單場貢獻18分15籃板4阻攻。（法新社）

沃克（圖左）拿下黃蜂陣中並列最高的20分。（今日美國）

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