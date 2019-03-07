NBA》得分主力又少一人！湖人想進季後賽恐要靠奇蹟

湖人得分主力之一的英葛蘭，因為右肩傷勢今天又得缺席。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年夏天風光迎來「詹皇」詹姆斯（LeBron James）降臨盼重返榮耀的湖人，耶誕大戰戰勝衛冕軍勇士後，戰績卻一落千丈，排名也掉到西部第10，今日戰金塊得分主力英葛蘭（Brandon Ingram）又缺席，想在剩下的18場比賽都拿下勝利殺進季後賽，恐怕只能依靠奇蹟。

傷兵累累的紫金軍團，近期已苦吞3連敗，昨天才傳出主力之一的庫茲馬（Kyle Kuzma）因扭傷腳踝確定進傷兵，小前鋒英葛蘭今日賽前也傳出因右肩傷勢將會繼續缺席，確定不會在今湖人對金塊之戰上場，將改由麥基（JaVale McGee）先發。

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英葛蘭本季繳出場均18.3分、5.1籃板，3.0助攻，平均得分在在湖人陣中只輸給詹姆斯和庫茲馬，而難纏的強敵丹佛金塊本來就已經就很難打了，現在又少了得分主力之一的英葛蘭，此役恐怕又是凶多吉少。

而湖人目前以30勝34負與灰狼並列西部第10，距離第8的馬刺還有5.5場勝差，想搶下最後一席門票，剩下的比賽幾乎都得贏才行，不過紫金軍團除了英葛蘭、庫茲馬之外，老將T.錢德勒（Tyson Chandler）和史岱芬森（Lance Stephenson）也都有傷在身，晉級季後賽的機率相當渺茫。

庫茲馬日前不慎扭傷腳踝。（資料照，法新社）

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