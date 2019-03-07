NBA》詹皇生涯總得分超越喬丹 紀錄之夜仍不敵金塊

詹姆斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今天賽前只差13分，生涯總得分就能超越喬丹（Michael Jordan）的32292分。湖人今主場迎戰金塊，詹姆斯全場得到31分，生涯總得分正式成為史上第四。可惜湖人最後仍以99：115輸球，吞下4連敗。

詹姆斯此戰第二節剩下5分38秒時靠上籃得分，讓他的生涯總得分來到32294分，正式超越偶像喬丹成為史上第四，現場球迷也給予熱烈掌聲。

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目前生涯總得分前三名為名人堂球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的38387分、馬龍（Karl Malone）36928分，以及老大布萊恩（Kobe Bryant）的33643分。

不過，詹姆斯半場雖然得到17分，但湖人上半場打完，就以49：66落後金塊多達17分。下半場湖人在第四節一度追到85：87，剩下2分差，但後面金塊找回狀態，打出17：6攻勢拉開分差，湖人終場仍以16分之差輸球。



詹姆斯上場31分鐘，全場得到31分7籃板7助攻，生涯總得分為32311分。麥基（JaVale McGee）16分，替補的卡盧索（Alex Caruso）15分、華格納（Moritz Wagner）11分。

金塊方面，巴頓（Will Barton）23分，J.穆雷（Jamal Murray）19分8籃板，G.哈里斯（Gary Harris）19分，P.米爾塞普（Paul Millsap）16分8籃板，明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）12分17籃板8助攻的準大三元表現。

湖人輸球後來到30勝35敗，掉至西部第11，戰績和西部第10的灰狼相同，與西部第8的快艇有6.5場勝差，晉級季後賽的機率相當渺茫。（更新時間：1410）

.@KingJames climbing the ladder!!#LakeShow （: @SpectrumSN & ESPN） pic.twitter.com/M2luT0mz0a — Los Angeles Lakers （@Lakers） 2019年3月7日

「詹皇」詹姆斯生涯總得分超越喬丹。（法新社）

「詹皇」詹姆斯生涯總得分超越喬丹。（法新社）

金塊中鋒約基奇12分17籃板8助攻的準大三元表現。（美聯社）

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