NBA》拉文飆39分率公牛逆轉 七六人兩波最後一擊都失手

公牛後衛拉文今天飆進39分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕東部倒數第三的公牛今天靠著後衛拉文（Zach LaVine）在主場狂飆39分，包含終場剩下1.6秒的絕殺上籃得分逆轉戰局，最後以108：107擊敗東部第四的七六人。

兩隊此戰互咬比分，末節剩下最後46.6秒，雙方戰成105平，公牛中鋒R.羅培茲（Robin Lopez）要到2罰但只中1，而七六人則靠J.巴特勒（Jimmy Butler）在剩下4.8秒製造犯規，2罰全進反超。公牛交給拉文在剩下1.6秒時，直接切入禁區拉杆上籃得分逆轉，還要到犯規，可惜加罰沒進，讓J.巴特勒抓到籃板。

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七六人有0.5秒可以執行最後一擊，先是邊線發球禁區沒有成功，兩隊球員以為比賽結束走回休息室，但經過裁判檢視後，發現紀錄台在球員碰到球前，有提早結束比賽的狀況，又把兩隊球員叫回來重打，七六人又有一波最後一擊機會，但J.巴特勒在接球時沒有接好，七六人最後吞下敗仗。

拉文全場26投14中砍下39分，外加5籃板4助攻。R.羅培茲19分9籃板，波特（Otto Porter Jr.）15分9籃板，馬卡南（Lauri Markkanen）11分8籃板。

七六人方面，明星中鋒恩比德（Joel Embiid）仍因傷缺陣，J.巴特勒22分，B.西蒙斯（Ben Simmons）18分11籃板7助攻4抄截，瑞迪克（JJ Redick）15分，T.哈里斯（Tobias Harris）13分，恩尼斯（James Ennis III）11分。

公牛後衛拉文今天飆進39分。（歐新社）

七六人球星J.巴特勒。（歐新社）

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