NBA》作客高奏爵士樂 菲佛斯砍25分終止鵜鶘3連勝

菲佛斯的雙手重扣，本場拿下25分幫助爵士踢館成功。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕爵士和鵜鶘背靠背連兩戰的第二戰，由爵士作客鵜鶘，靠著菲佛斯（Derrick Favors）攻下的25分和戈貝爾（Rudy Gobert）的22分13籃板表現，終場爵士114：104踢館成功，報了前天（3月5日）在猶他主場輸球的一箭之仇。

上半場結束爵士以58：47取得11分領先，第3節爵士以11：4的攻勢為下半場賽事開場，69：51取得18分領先，鵜鶘也靠著一波16：4的攻勢一度將比分追到80：76只4分差，比賽後段靠著英格斯、戈貝爾和菲佛斯在場上的好表現，穩住勝利，最終114：104，爵士客場擊敗鵜鶘。

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爵士的菲佛斯（Derrick Favors）攻下本場最高的25分，米契爾（Donovan Mitchell）替球隊貢獻了22分，但也發生多達8次失誤，禁區門神戈貝爾（Rudy Gobert）拿下22分外加13籃板和英格斯（Joe Ingles）的10分10助攻，兩人一起達成雙十表現。

藍道（Julius Randle）拿下鵜鶘最高23分，僅上場21分鐘的A.戴維斯（Anthony Davis）本場12投中6拿下16分，後衛J.哈勒戴（Jrue Holiday）也貢獻了16分。

爵士這場勝利終止鵜鶘近期的3連勝，也是近6場比賽的第5勝，狀況相當好。

戈貝爾（圖左）封阻蘭道（圖右）的上籃。（美聯社）

本場僅出賽21分鐘的明星球員AD（圖左），替鵜鶘攻下16分。（美聯社）

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