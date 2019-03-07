MLB》伸卡塞揚左投凱可 傳僅3支球隊有興趣

凱可。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟球季不到1個月就要開打，2015年的美聯塞揚左投凱可（Dallas Keuchel）想要一紙5年大約，卻乏人問津，至今找不到新東家。根據大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）指出，凱可近期接到3支球團電話，包含前東家太空人。

海曼在推特上發文指出，球星哈波（Bryce Harper）和費城人簽下13年3.3億美元大約當天，凱可接到3支球團的電話，前東家太空人和他有持續聯繫，費城人也有興趣補強，但可能會傾向短約，另還有一支神秘球隊。

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大聯盟官網報導，王牌經紀人波拉斯（Scott Boras）在《MLB Network》廣播節目中表示，像是去年的阿里耶塔（Jake Arrieta）、馬丁尼茲（J.D. Martinez），後者還是上季年度MVP的熱門人選，這些人都是到3月才簽，不是因為他們沒有價值。

現年31歲的凱可去年先發34場，繳出12勝11敗防禦率3.74的成績，吃下204.2局，被打擊率為0.263，每局被上壘率為1.31。

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