羽球》全英賽單打頻爆冷 林丹、諶龍慘遇一輪遊

曾6次在全英賽奪冠的林丹，昨爆冷不敵日本選手，慘遭一輪遊。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列全英公開賽昨點燃戰火，中國羽球男單「老中青」代表林丹、諶龍和石宇奇強勢出擊，原看好將能上演激烈的中國內戰，沒想到兩位前中國男單一哥林丹、諶龍都爆冷慘遭一輪遊，男單下半部籤表中國選手只剩石宇奇和陸光祖。

曾16次參加全英賽、10次打進決賽，更在其中6次奪冠的「超級丹」林丹，昨在歷經1小時三局苦戰後，爆冷輸給世界排名第17的日本選手常山幹太，決勝局更只拿下7分，最終就以21：19、14：21、7：21遭淘汰，在自己第17次的全英賽之旅提前出局，生涯首次在全英賽一輪遊。

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而名列第4種子的中國名將諶龍，表現更令人跌破眼鏡，首輪遭遇世排32名的丹麥選手傑姆克（Rasmus Gemke），原以為能輕鬆收下勝利，沒想到諶龍首局開打就一路落後，次局雖然一度取得14：9領先，但後繼無力、慘遭對手翻盤，最終就以15：21、17：21遭直落二爆冷出局，同樣也是生涯首次在全英賽一輪遊。

衛冕冠軍、名列第二種子的中國新星石宇奇，首輪在開局就正常發揮，僅花45分鐘就以21：17、21：16，解決之前曾擊敗球王桃田拿下印尼大師賽冠軍的丹麥黑馬安童森（Anders Antonsen），次輪將對上馬來西亞羽球好手劉國倫。

諶龍爆冷不敵世界排名第32的丹麥選手。（資料照，法新社）

石宇奇擊敗丹麥黑馬晉級。（路透）

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