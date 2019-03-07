高球》泰后盃業餘賽 我國團體賽並列第9南韓持續領先

安禾佑。（高協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕第41屆泰后盃亞太業餘女子高球隊際錦標賽，今進行第二回合賽事，昨日一度領先群雌的台將陳伶潔表現失常，以82桿坐收，兩天157桿，從第一回合並列第9，退至第29。南韓徐宇貞打出兩天來最低的68桿，以140桿躍居領先。

南韓團體成績280桿暫居第一，並擴大領先差距，澳洲294桿獨居第二，中國、印度295桿並列第三。我國305桿與新加坡並列第九。 南韓在過去12屆賽事中，贏得團體11冠，今年打完前兩輪團體冠軍已在囊中。

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陳伶潔18洞僅1博蒂，卻打出6柏忌、2個雙柏忌，尤在前一天演出博蒂的第10洞，竟打6桿，以雙柏忌收場。教練徐易騰表示，陳伶潔前9洞開球不佳，球大多落在長草區或沙坑等不好處理的位置，隨後的短桿和推桿又無法適時補上。

我國第二輪表現最佳的選手為邱譓芠的76桿，包括5博蒂，但2次雙柏忌、4次柏忌，抵銷了優異的表現，兩天計153桿，並列第22。安禾佑77桿，兩天158桿，並列第30。徐易騰表示，選手的表現起伏較大，穩定有待加強，「邱譓芠前幾洞碰上亂流，桿數花得多，後來雖回穩，但還是無法彌補；安禾佑的問題在於推桿處理不佳。」台灣隊個人表現平平，團體成績305桿，也從第一輪的第8跌到第9。

邱譓芠。（高協提供）

陳伶潔。（高協提供）

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