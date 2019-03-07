NBA》艾德瑞吉發威轟32分 馬刺射下老鷹喜迎4連勝

愛德瑞吉（圖左）轟下全場最高的32分，幫助馬刺取得4連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暫居西部第7的馬刺作客東部後段班的老鷹，靠著明星前鋒艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）高效率轟下全場最高的32分，以及後衛懷特（Derrick White）的18分9助攻6阻攻表現下，馬刺終場111：104客場擊敗老鷹收下近期的4連勝，老鷹則是吞下2連敗。

上半場比賽，馬刺還以53：56暫時落後給主隊的老鷹，第三節結束將比分給反超為80：77，3分領先老鷹，決勝節後段再靠著艾德瑞吉的發揮以及懷特關鍵的連續得分鎖定勝局，最終馬刺就以111：104守住勝利。

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馬刺的艾德瑞吉以16投中11的高命中率轟下全場最高的32分，外帶9籃板，D.懷特進攻端也同樣高效率，11投中8，貢獻18分9助攻，驚人的是還賞了6記火鍋，老鷹的T.楊恩 （Trae Young）拿下全隊最高的22分，缺席3場比賽後歸隊的J.柯林斯 （John Collins）則是出賽25分鐘，便攻下18分並抓下10籃板。

普林斯 （Taurean Prince）在比賽中拿到兩次技術犯規離場，對球隊戰力上影響甚大，老將飛人卡特（Vince Carter）也在比賽中因向裁判抗議而吞下一次技術犯規。

單場搧出6阻攻的懷特（圖右）（美聯社）

傷癒歸隊的J.柯林斯（圖中）本場替老鷹貢獻18分10籃板的雙十演出。（今日美國）

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