NBA》東契奇砍31分無用 獨行俠擋不住巫師反撲吞敗

東契奇轟下31分仍救不了獨行俠。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今在客場出戰巫師，新人王熱門人選之一的東契奇（Luka Doncic）繳出全場最高31分、11籃板、7助攻，另有4抄截，展現全能身手，不過卻沒能擋住巫師在決勝節的反撲，最終以123：132不敵對手。

前三節打完還落後3分的獨行俠，在決勝節一度要回領先，不過巫師馬上用3記三分球還以顏色，東契奇雖然仍積極進攻，但巫師靠著J.帕克（Jabari Parker）最後1分12秒的空中接力命中，取得10分領先奠定比賽勝負，終場便以9分之差擊敗獨行俠，取得2連勝。獨行俠則吞下3連敗。

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包括東契奇在內，獨行俠今天共6人得分上雙，D.鮑威爾（Dwight Powell）攻下26分10籃板繳出「雙十」成績，J.傑克森（Justin Jackson）18分5籃板，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）17分3籃板。

巫師同樣6人得分上雙，畢爾（Bradley Beal）攻下全隊最高30分7籃板8助攻，亞里札（Trevor Ariza）拿下全隊次高的22分6籃板，J.帕克20分9籃板，而值得一提的是後衛史托倫斯基（Tomas Satoransky）砍下14分另有8籃板11次助攻，可惜最後差了2籃板與自己生涯第2次的「大三元」擦肩而過。

畢爾攻下全隊最高30分7籃板8助攻。（今日美國）

來自捷克的後衛史托倫斯基差點完成自己生涯第二次「大三元」。（歐新社）

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