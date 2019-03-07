高球》美巡賽球員「一桿萬金」 揮一桿賺進超過三萬元

新款球桿上市。（官方提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕根據統計，美巡賽男子球員，平均在場上每揮一桿，就可賺進1121美元（約3.2萬台幣），收入驚人，各大高球品牌也看準商機，積極研發新的球桿，讓職業選手能盡情發揮。

代理Ping、ecco等高爾夫球具品牌的星裕國際，也搭上研發列車，昨於台北舉辦2019新品展示會，展示今年度最新的產品，包括Ping G410系列球桿與ecco 2019新款高爾夫球鞋。

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前一款G400系列球桿深受高球名將B.華生（Bubba Watson）、費拿（Tony Finau）喜愛，今年球桿在升級，推出最新款的G410系列，其中包括開球木桿、混種桿與鐵桿。

新的球桿為了讓球飛得更遠，穩定性更高，特別改善空氣力學，帶來更快的速度與更大的容錯率。新款G410 Plus在桿頭後緣加上了滑軌配重，能調出直球、右弧與左弧等球路。

開球用木桿G410 SFT，也進行改造，將桿頭後緣配置固定於更靠近跟部，讓桿頭更容易回正觸球，拉直彈道，很受球星的喜愛。

新款的球道木桿則有G410、G410 SFT與G410 LST三款，以鍛造麻鋼桿面與桿底後緣配重，打出更快的球速與更高的彈道。混種桿與鐵桿部分，則僅有G410單一款式。

其中G410混種桿為Ping首款搭載可調式插鞘的混種桿，提供正負1.5度仰角的八種規格調整，且更輕、彈性更好的鍛造麻鋼桿面，讓長距離進攻果嶺球能咬住果嶺。

此系列的新款球桿，也幫助「一桿千金」的球員，有更好的工具，爭取佳績。

高球名將B.華生。（資料照，法新社）

高球名將費拿。（資料照，法新社）

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