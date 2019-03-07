NBA》詹皇領軍進季後賽渺茫 騎士前隊友卻出聲力挺

即將退役的騎士老將佛萊，出聲力挺詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季西遊加盟湖人的「詹皇」詹姆斯（LeBron James），原被盼帶領紫金大軍重返榮耀，然而耶誕大戰後湖人兵敗如山，晉級季後賽的機會也渺茫，不過詹皇在騎士的前隊友受訪時仍對他相當有信心，認為在2016年冠軍戰詹皇都曾帶領騎士上演驚天大逆轉，所以凡事皆有可能。

詹姆斯今天以一記切入上籃得手，讓他的生涯總得分超越前芝加哥公牛「籃球大帝」喬丹，獨居史上第4人，不過湖人最終仍以99：115不敵金塊，而今天在主場吞敗後，想進季後賽大概只能等待奇蹟，但即使如此，他在騎士的前隊友還是對他充滿信心。

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「不管湖人晉級季後賽的機率有多低，」騎士老將佛萊（Channing Frye）說道，「我會耐心等到最後一刻，而在這之前我都不會去懷疑詹姆斯的領袖能力。」

隨後佛萊也以2016年總冠軍賽，騎士克服勝場1：3落後逆轉奪冠來舉例。

「聽著，我們之前在東岸只排第4，2016年冠軍賽還以1：3落後時，幾乎沒人看好我們奪冠，」佛萊說，「但當關鍵來臨時，詹姆斯就會挺身而出，將比賽提升到更高一層，所以我絕不會去懷疑他或是他帶領的球隊。」

仍在養傷的騎士新一哥洛夫（Kevin Love）想法也跟佛萊一樣，在受訪時同樣提到2016年冠軍賽那次不可思議的逆轉。「過去我們都見識過，詹姆斯能讓不可能變成可能，所以凡事皆有可能。」

雖然湖人晉級季後賽機會渺茫，詹姆斯在騎士的前隊友們，仍對詹皇很有信心。（資料照，今日美國）

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