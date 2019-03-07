路跑》「球后」范榮玉、「天后」Selina 站台臉部平權運動國道馬拉松

范榮玉在2013年聽障奧運奪羽球女單金牌。這回成為賽事代言人將參加21公里半馬組。（記者林岳甫攝）



〔記者林岳甫／台北報導〕連續舉辦25年台北國道馬拉松，去年以「臉部平權」號召跑友響應獲熱烈回響，今年路跑協會與陽光基金會再度攜手舉辦「2019年臉部平權運動台北國道馬拉松」，今日賽前記者會力邀藝人Selina任家萱以臉部平權代言人與聽障世界球后范榮玉現身力挺。

今年臉部平權運動台北國道馬拉松將在10日清晨5點半起跑，屆時有74名燒傷顏損朋友及家屬，將以選手身分登場，為推廣臉部平權而跑，更有多位逾60歲口腔癌患者，將挑戰完賽打破罹癌患者刻板印象。

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連續舉辦25年台北國道馬拉松，去年以「臉部平權」號召跑友響應獲熱烈回響，今年路跑協會與陽光基金會再度攜手舉辦「2019年臉部平權運動台北國道馬拉松」，今日賽前記者會力邀藝人Selina任家萱以臉部平權代言人與聽障世界球后范榮玉現身力挺。（記者林岳甫攝）



范榮玉因出生罹患罕病「崔契爾柯林斯症候群」，下頷骨顏面發育不全，甚至連經過公園都深怕被嘲笑，只想著趕緊快步經過。而她靠著從小立志成為運動選手的信念，於小學三年級開始打羽球，打破外界對於身心障礙者的刻板印象，尤其她在2013年聽障奧運更奪羽球女單金牌。

現在就讀台灣師大體育系碩二的范榮玉，這回成為賽事代言人將參加21公里半馬組，而她在大一時因體育課必修田徑接觸到半馬，她説：「跑完馬拉松，讓我獲得不少成就感，近年參加7、8場賽事，也嘗試跑過越野馬拉松。」

至於這次目標，范榮玉透露，即時有參加過半馬賽，心情還是有些緊張，好在平時訓練會透過長跑進行體能訓練，至少跑10公里，希望這次半馬賽能以2小時15分完賽。

連續舉辦25年台北國道馬拉松，去年以「臉部平權」號召跑友響應獲熱烈回響，今年路跑協會與陽光基金會再度攜手舉辦「2019年臉部平權運動台北國道馬拉松」，今日賽前記者會力邀藝人Selina任家萱以臉部平權代言人與聽障世界球后范榮玉現身力挺。（記者林岳甫攝）



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