NBA》生涯得分超越籃球之神 詹姆斯：喬丹是我的榜樣

詹姆斯今天生涯總得分超越喬丹。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕詹姆斯（Lebron James）在今天對上金塊隊的比賽拿下31分，生涯總得分超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），正式位居史上第四，賽後受訪時詹姆斯表示，喬丹是他的榜樣，是從小啟發他的正面力量。

詹姆斯在賽後訪問時談到這項偉大的紀錄說：「對一個來自俄亥俄州、阿克朗市的小孩子來說，需要正面的影響，需要像喬丹一樣的榜樣，我從小看喬丹打球長大，我想要像喬丹一樣，想像他一樣做出後仰跳投，想和他一樣伸出舌頭（喬丹的招牌動作），想像喬丹一樣穿上自己的球鞋。我也想要讓現在的孩子看我，就像當時我看著喬丹一樣，這一切都太瘋狂了，老實說，這不僅只於瘋狂。」

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這場比賽詹姆斯的鞋子上還特地寫著：「謝謝你，MJ23」。他也在超越喬丹的生涯得分後，與隊友相互慶祝這個時刻，更一度情緒激動地坐在椅子上，用毛巾掩住自己的臉。目前詹姆斯的生涯得分來到了32301分，超越喬丹的32292分，而他下個目標將會是布萊恩（Kobe Bryant）的33643分。

詹姆斯在鞋子上寫上「謝謝你，MJ23」。（圖片取自推特）

@KingJames reflects on the milestone! pic.twitter.com/Te1cxOwZp6 — NBA （@NBA） 2019年3月7日

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