NBA》海沃德準絕殺表現 綠衫軍2分氣走國王

海沃德連兩戰繳出好表現（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕最近陷入隊內風暴的綠衫軍塞爾提克，近期比賽打得跌跌撞撞，不過昨役大勝勇士後，似乎找回了氣勢，今天做客國王主場，手感持續加溫，全隊命中率超過五成，靠著海沃德（Gordon Hayward）剩兩秒的準絕殺，帶領綠衫軍戰勝國王。

塔圖姆攻下全場最高的24分（美聯社）

此戰國王眾將表現不俗，先發五人得分全部在14分以上，第一節國王靠著希爾德（Buddy Hield）、考利斯坦（Willie Cauley-Stein）的好表現取得些微領先，不過二、三兩節綠衫軍找回進攻節奏，塔圖姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）帶頭追分，第三節讓塞爾提克取得領先優勢，不過國王在決勝節奮起直追，法克斯（DeAaron Fox）擔起進攻箭頭，而在比賽剩下7.6秒希爾德投進追平比數的兩分球，看似比賽要進延長賽，不過海沃德延續昨日的神級表現，在終場前投進超前分，讓塞爾提克以111：109拿下勝利。

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希爾德（美聯社）

國王先發五人表現優異，其中希爾德攻下23分、8籃板，考利斯坦19分、7籃板，法克斯也有16分的成績。

塞爾提克方面，塔圖姆攻下了全場最高的24分，揮別昨日低潮的哈佛德（Al Horford）繳出了21分、11籃板、7助攻，投進絕殺的海沃德也有12分的表現。

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