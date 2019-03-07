全英賽》英國好冷！開打第一天10位大咖輸球

全英賽開打第一天，依瑟儂、辛度皆出局。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕歷史最悠久的羽球賽事全英公開賽，甫開打就爆冷頻頻，還沒進入第二天賽程就已經有10顆種子落地，讓球迷跌破眼鏡。

男單部分，我國一哥、第3種子周天成首輪鏖戰三局不敵中國黃宇翔，4號種子中國諶龍直落二輸給丹麥的傑姆克（Rasmus Gemke），第5種子南韓一哥孫完虎則是在比賽中傷退，8號種子印尼金廷輸給香港伍家朗。男單前8種子就一口氣倒了4個。

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女單方面，第4種子辛度輸給了南韓公主成池鉉，第7種子泰國依瑟儂也遭中國選手陳曉欣逆轉，連兩年在全英賽首輪出局。

男雙1號種子，世界第一吉德翁／蘇卡穆約也爆冷，拼戰三局不敵中國組合劉成／張楠，此外，第二種子中國雙塔劉雨辰／李俊慧也輸球。

女雙則是2號種子高橋禮華／松友美佐紀，同樣拼戰三局不敵世界排名14的南韓張藝娜／鄭景銀。

高橋禮華（右）、松友美佐紀首輪出局。（資料照，法新社）

混雙部分，第8種子印尼組合費薩爾（Hafiz FAIZAL）／維德佳佳（Gloria Emanuelle WIDJAJA）則是在印尼內戰中輸球。

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