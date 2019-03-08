全英賽戴資穎8強戰賽娜 今日賽事預告與轉播

世界球后戴資穎。（Badminton Photo提供）

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全英羽球公開賽持續進行，世界球后戴資穎預計碰上印度前球后賽娜（Saina Nehwal），小戴、賽娜過去共交手19次，小戴取得14勝5敗，包括12連勝的絕對優勢；戴資穎上次敗給賽娜為2013年3月瑞士公開賽。

NBA例行賽今有2場轉播，首先是早上9點由溜馬客場挑戰公鹿，接著中午11點30分由拓荒者迎戰雷霆。溜馬主將波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）近5戰平均轟下27.2分，此役碰上聯盟最佳球隊，他能否延續手感並率隊贏球呢？而公鹿近期吞下2連敗，球星亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）必須想出辦法帶領球隊止敗。

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雷霆近況不佳，近6戰只拿下1勝5敗，前一戰傷癒復出的前鋒P.喬治（Paul George）25投僅8中，雷霆若想贏球，他與魏斯布魯克（Russell Westbrook）的發揮是關鍵。西部排名4、5名的兩隊正面交鋒，球迷們記得準時鎖定轉播。

英羽球公開賽

18：00 愛爾達體育3台

01：00（9日）愛爾達體育3台

NBA例行賽

09:00 溜馬@公鹿 ELEVEN SPORTS1

11:30 雷霆@拓荒者 緯來體育、愛爾達體育1台

NPB熱身賽

16:00 歐力士@巨人 FOX體育2台

SBL例行賽

18:00 璞園@金酒

20:00 達欣@台銀

地點：板橋體育館

轉播：WinTV綜合台

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