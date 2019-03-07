全英賽》前球后李雪芮回來復仇 連拿10分逆襲星國小將

李雪芮。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕28歲中國名將李雪芮睽違3年重返全英公開賽，在女單首輪面對新加坡小將楊佳敏，先勝一局，第二局又在大幅落後的情況下連救8個局點，打了一波10：0拿下比賽，下一輪要在8日凌晨對上中國後輩陳曉欣。

李雪芮7年前在全英賽以黑馬之姿奪冠，開啟了30連勝之旅（這個紀錄在去年被我國戴資穎超越），因此拿到了奧運資格，最後在倫敦奧運奪下金牌，當時她才21歲，並在同年登上世界球后，長達124周至今仍是最長紀錄。

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不過李雪芮在里約奧運不幸造成右膝前十字韌帶斷裂，導致17、18年都缺席全英賽，去年復出後她狂打小比賽累積積分，世界排名回升到世界前30，重返全英公開賽殿堂。

她在首輪對陣20歲新加坡小將楊佳敏，李雪芮展現大心臟，首局以21：19險勝。

第二局李雪芮失誤變多，陷入12：20的大比分落後，眼看比賽要進入決勝局，沒想到李雪芮突然一波奇襲，挽救8個局點、連拿10分逆轉，最後22：20贏球。李雪芮下一輪要在中國內戰對決陳曉欣，如果再贏球就可進入八強獲得6600積分，重返世界排名前20之林。

由於李雪芮被分在籤表下半區，她若要在今年全英賽與我國球后戴資穎過招，除了打贏陳曉欣，還必須接連擊敗奧原希望、陳雨菲等名將。





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