NBA》布克轟進生涯主場新高41分 太陽取得三連勝

布克拿下生涯主場新高的41分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽隊今天在主場迎戰來訪的尼克隊，主將布克（Devin Booker）攻下生涯在主場新高的41分，率隊以107：96擊敗尼克，取得難得的近期三連勝。

太陽隊在接連擊敗湖人隊以及聯盟戰績最好的公鹿隊後，今天在主場面對尼克隊，身為兩支遭到淘汰的墊底球隊，這場雙方依舊認真拚博，首節來訪的尼克隊以22：16取得領先，不過太陽隊第二節就以一波18：4的攻勢反超。第三節尼克進攻當機只拿17分，最終太陽隊就以107：96取得勝利。

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布克是太陽隊今天全場表現最好的球員，他23投13中，三分10投6中，拿下全場最高的41分，同時這也是他首次在太陽隊主場拿下40分以上的得分。他在第二節單節就轟進16分，上半場拿下23分。

賽後布克說：「我的感覺很好，球場上的氣氛很酷。」太陽狀元艾頓（DeAndre Ayton）則說：「他（布克）在賽前說要拿40分，然後他拿到了。」

布克上半場就拿下23分。（今日美國）

太陽隊新秀布里吉斯（Mikal Bridges）今天在首節抄截成功，讓他連續20場比賽有抄截，這是今年最長的連續抄截紀錄，同時他也成為了自2005-06賽季的保羅（Chris Paul）以來，首位連續20場比賽有抄截的新秀，今天布里吉斯拿下5分3抄截1助攻1火鍋。

布里吉斯（左）連續20場比賽有抄截，是自保羅以來首位能做到這件事的新秀。（圖片取自推特）

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