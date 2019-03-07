路跑》撐過戰績差低潮 洪一中靠跑步紓壓

2019/03/07 17:02

洪一中（右3）、黃子鵬（左3）、簡培宇（左2）、李逸涵（右2）今出席UA活動。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕知名運動品牌Under Amour今舉辦新款跑鞋記者會，邀請Lamigo桃猿總教練洪一中、投手黃子鵬、長跑女將簡培宇及主播李逸涵一同分享跑步心得。

身為中職最多勝教頭，洪一中表示，平常透過跑步紓壓，「先前曾因球隊戰績不佳，到二軍執教，當時情緒低迷，都會透過跑步來紓解壓力，這個習慣也從那時候延續至今。」洪總透露，球季間會在球場練跑，休季則是在家裡附近訓練，他也笑說，很常被民眾認出來，要拍照、簽名他通常來者不拒，「要好好珍惜現在這樣的時光。」

律己甚嚴的洪總也透露，他總是告訴隊上的教練，平常不能只是要求球員，自己的身材和體能狀況也都要維持，他笑說：「我們教練團都沒有身材走樣太誇張的狀況。」

洪一中（右3）、黃子鵬（左3）、簡培宇（左2）、李逸涵（右2）今出席UA活動。（記者粘藐云攝）

洪一中（右3）、黃子鵬（左3）、簡培宇（左2）、李逸涵（右2）今出席UA活動。（記者粘藐云攝）

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