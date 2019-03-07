棒球》看好王柏融在日職發展 洪總：我相信他能力夠

王柏融和洪一中擁抱。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕Lamigo桃猿總教練洪一中今出席知名運動品牌Under Amour的跑鞋試跑會，談起子弟兵王柏融前進日職，他也給予肯定，認為他能力夠，只要適應環境，有機會打出成績。

洪一中（右3）、黃子鵬（左3）、簡培宇（左2）、李逸涵（右2）今出席UA活動。（記者粘藐云攝）

王柏融本季加盟日職球隊火腿，自熱身賽起，他的表現成為國內球迷關注焦點，雖然在熱身賽一度歷經5打數沒有安打，但在昨日比賽敲出安打，在公辦熱身賽打擊率2成73，另有3分打點。

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今洪一中出席品牌活動，不免被問起對於子弟兵的看法，他說：「我們都會關注，特別在他（王柏融）打擊時，大家都會湊到電視前看他的表現。」他也透露，先前球隊也會傳訊息給王柏融，表達大家的關心之意。

對於大王未來的發展，洪總說，就他自己的觀察，只要王柏融能夠撐過初期的挫折，以他的能力有機會站穩日職，「他是個聰明的打者，能力也夠，即便是到美國，我想也沒有問題，現階段先適應環境，撐過初期的挫折。」

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