全英賽》林丹只拿7分 中國球迷崩潰：還不快退休

林丹在全英賽一輪遊。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕中國名將林丹昨在全英賽首輪遭遇日本男單三哥常山幹太，鏖戰三局敗北，尤其決勝局只拿7分，完全失去鬥志、無心拼戰的表現，讓許多中國媒體與球迷都看不下去，直言這種比賽態度不如退休算了。

35歲的林丹在昨天輸球後承認，這場比賽他的專注度不好、最後精神不集中。

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生涯6度在全英賽奪冠的林丹，去年此時還闖入了全英決賽，但之後迅速走下坡，去年一共參加了16站巡迴賽，另外還有亞錦、世錦，18場比賽竟有9次在首輪就被淘汰，職業生涯面對前所未有低潮。

進入2019年，林丹狀態沒有起色，參賽4站其中2次一輪遊、1次二輪遊，曾經戰無不勝的「超級丹」變成了「一輪丹」，讓許多中國球迷和媒體無法接受。

中媒《網易》撰文指出，「像林丹這樣兩屆奧運金牌得主，五次世錦賽冠軍，榮譽多到數不勝數的運動員，是如何忍受現在人見人欺的現狀？看看其他項目那些無與倫比的王者是如何面對職業生涯的？」

作者舉例「牙買加閃電」波爾特（Usain Bolt）、「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps），都是選擇在職業生涯輝煌之際轉身而去，反觀林丹明顯沒了鬥志與狀態，卻仍苦撐。

文章苦勸：「林丹到底是如何看待自己末年的職業生涯的，恐怕只有他自己心裡清楚，再這麼打下去，別說東京奧運是難以參賽的，還是想想如何避免毀了在球迷心目中曾經無比高大的形象吧！」

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