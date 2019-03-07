MLB》洋基終於傳出好消息！46億外野手可望提前回歸

艾斯柏瑞有望在三月中回歸洋基隊。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕最近傷病不斷的洋基隊傳出好消息，外野手艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）的足底筋膜炎恢復狀況良好，有望在本月中回歸球隊，並拚回開季25人名單。

洋基在這個春訓不斷傳出傷兵消息，先是希克斯（Aaron Hicks）因為背部僵硬缺賽，王牌投手塞維里諾（Luis Severino）也因為肩膀發炎歸期不明，沙巴西亞（CC Sabathia）也因季前膝蓋開刀以及支架手術，預計開季將會從傷兵名單出發，這讓洋基隊打算尋求投手補強，甚至考慮「假先發」。

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《紐約每日新聞》在今天釋出了好消息，洋基隊身價46億的外野手艾斯柏瑞，原本因足底筋膜炎復發缺席春訓，但他最近的復原狀況良好，總經理凱許曼（Brian Cashman）說：「艾斯柏瑞預計會在三月16、17日左右加入我們，他的復原進步狀況良好，已經能夠在平地上奔跑。」

去年艾斯柏瑞因為臀部手術導致整季報銷，一場比賽都沒打，他在2013年與洋基隊簽下一紙7年1.5億美元（約新台幣46.6億）巨約，只有在2014年繳出3.5WAR（綜合貢獻值）的成績，表現比起他在紅襪時有著不小的差距，也讓洋基隊這筆投資幾乎穩虧不賺，但如果他能夠順利歸隊，預計還是能為洋基的陣容增添些許深度。

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