MLB》上季鬼神表現獲認可 遊騎兵4年4.5億綁住年輕終結者

遊騎兵隊與雷克勒簽下4年延長合約。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕提前綁約正夯，遊騎兵隊與終結者雷克勒（Jose Leclerc）簽下4年1475萬美元合約（約新台幣4.5億），這紙合約讓遊騎兵隊能夠控制這名年輕好手到2022年，另外還附有兩個球團選擇權，最多能將他綁到2024年。

雷克勒在上個賽季繳出脫胎換骨的表現，也讓他掙得這張延長合約，合約中包含的兩個球團選擇權，讓他能夠再多拿1225萬美元。簽下這張合約也代表，他未來至少4年都會待在遊騎兵隊，除非遭到DFA。

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雷克勒說：「這對我的意義很大，我覺得很快樂，我不知道該怎麼說出我現在有多興奮，我從遊騎兵隊展開生涯，這是我的家。我和隊上每個人每天都相處得很好，我只想在這裡結束我的生涯，並為遊騎兵隊付出最好的表現。」

這位25歲小將，去年並沒有完整地待在大聯盟球隊，開季時他被放入25人名單當中，但在四月遭下放兩次，五月後他重返大聯盟，隨後就再也沒有被下放。最終雷克勒出賽59場，拿到2勝3敗，防禦率1.56，WHIP0.85，K/9值高達13.27。他的被打擊率只有0.127，這是大聯盟史上面對至少150名打者的投手當中，排名第四的成績。

雷克勒的好表現，讓他在季末的最後兩個月成為遊騎兵隊的終結者，他在擔任終結者的18場比賽當中，投出了18局無失分的成績，另外還有29次三振，只出現6次保送，被打3支安打，12次的救援機會他也全數守成。

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