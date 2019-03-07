中職》好久不見「指叉王子」 蔡仲南將現身中職特展

蔡仲南。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕中職30週年特展正在華山1914文創園區進行，先前曾邀請四大天王、誠泰三本柱、前興農牛張泰山和黃忠義等球星參與，勾起許多球迷的美好回憶，據悉，曾掀起台灣棒球旋風的「指叉王子」蔡仲南也將現身，難得亮相勢必再掀話題，昔日捕手搭擋葉君璋也會一同出席。

「阿甘」蔡仲南在1999年亞錦賽出戰日本隊，力抗「平成怪物」松坂大輔，演出8.2局狂飆11次三振、失2分的好投，雖最終以1：2飲恨，但阿甘一戰成名，經典戰役和犀利指叉球令人難忘。

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2001年世界盃迎戰荷蘭隊，蔡仲南又先發8局10K無失分，率台灣隊2：0獲勝，阿甘摘下勝投；隔年參加中職選秀，他更成為興農牛狀元，並以改寫中職紀錄的600萬元簽約金加盟，至今無人能破。

阿甘為牛隊和職棒帶來超高人氣，曾被譽為「救世主」，新人球季也締造開季6連勝紀錄；儘管之後因傷所苦，他早早就退役改當教練，「指叉王子」風采仍是不少老球迷的共同回憶。

蔡仲南今天正好滿40歲，目前擔任南華大學棒球隊總教練，聯盟力邀他和葉君璋出席中職特展，近日將公布時間；另外，3月10日下午2點半也請來昔日統一獅投捕搭檔曹竣崵、高志綱現身展場，舉行座談會和簽名會。

職棒30年新球季邁入倒數，30週年特展也剩最後1個月，目前累積進場參觀人數達3萬人次，將展至3月31日。

蔡仲南。（資料照，記者廖耀東攝）

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