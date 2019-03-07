春季高球錦標賽》第三輪低溫、大雨攪局 林宸駒唯一平標準桿

楊浚頡三回合220桿在公開男生組領先 ，右為楊媽媽。（高協提供）

〔體育中心／綜合報導〕受低溫及雨勢影響，108年全國業餘高爾夫春季錦標賽今日成績普遍下滑，晉級第三輪72位選手中，僅男A組林宸駒一人打出平標準桿的72桿，其餘皆高於標準桿，他以3回合222桿，從並列第11，衝到與國家隊員蘇晉弘並列第2。

男A組陳瑋利與男公開組楊浚頡均以三回合220桿睥睨群雄。女A組黃郁評217桿，領先10桿，女生組總冠軍近在咫尺。

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馬克第三回合打了84桿，馬克的媽媽說，第四回合一定要贏回來。（高協提供）

前兩輪以139桿領先的馬克，受制於低溫和大雨造成的濕滑，暴走演出84桿，一天前抓到老鷹的第四洞，卻在24小時後的同一洞，打了10桿，包括2次OB，累計三回合223桿，落居男A組第4。馬克另有8次柏忌，2次博蒂。

第三回合其他各組最佳演出，分別是男公開組楊浚頡75桿，三回合220桿，在公開男組暫居第一；男B組吳易軒77桿，三回合231桿，僅落後領先的陳亮宇2桿，暫居分組第二。女A組黃郁評及盧芸屏均74桿，黃郁評三回合217桿，領先多達10桿，距女生組總冠軍近在咫尺，女公開組溫娣74桿、女B組吳純葳77桿。按競賽規程，獲得男、女生組總冠軍，其所屬的分組冠軍改由第二名遞補。

就讀台南永仁高中的林宸駒博蒂、柏忌各4，有兩洞因積水開球不順，只打了50碼，最後都以PAR收場。他表示，長桿接近果嶺，推、切桿表現都不錯，成績就不離譜，教練吳致誼也肯定他的表現，「他一直在穩定成長中，只是比賽較少，表現不夠穩定。如果順利進入國立體大，在北部就學，比賽的機會就多了！」

台南永仁高中林宸駒，春季賽第三輪唯一打標準桿72桿的選手。（高協提供）

曾在107年秋季賽男A組封王的林宸駒每回合持續進步，成績依序為77、73、72，雖然天氣一天比一天差，但成績卻一天比一天好，排名從16、11、2，逐階而上，展現對球場的適應。林宸駒說，他以前從不曾在老爺球場打球，為了春季賽，只在上周練過一次球，對球場較陌生。

在男A組領先的陳瑋利透露他克服大雨和潮濕的秘訣，就在保持乾燥。「我隨身攜帶毛巾，擦拭雙手、桿面、握把及球，盡量避免濕滑，成績才不致退步太多。」

因冷氣團發威，地處山區的關西老爺球場氣溫驟降，中午時分低溫只有11度，加上雨勢不停，中斷比賽達147分鐘，選手拳腳難施，影響表現。108年全國業餘高爾夫春季錦標賽訂8日下午頒獎落幕。

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