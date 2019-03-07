中職》蔡齊哲5局無安打 彭政閔2安擒NC恐龍

蔡齊哲先發5局沒被敲出安打。（圖片取自中信兄弟粉絲團）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕中信兄弟今天在屏東春訓基地進行自辦熱身賽，出戰韓職NC恐龍二軍，先發投手蔡齊哲繳出5局無安打，擔任第6棒DH的「恰恰」彭政閔也以2安助陣，終場以7：0大勝。

兄弟此役以二軍陣容為主，加上部分一軍主力，表現亮眼，蔡齊哲一上場就連續解決12人次，投滿5局沒被敲出安打，另有4次三振、1次四壞保送，再交給廖乙忠、邱品睿、王奕凱、官大元4名牛棚投手合力守成，全場只讓NC恐龍擊出2安。

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蔡齊哲先發5局送出4K1BB。（圖片取自中信兄弟粉絲團）

蔡齊哲去年開季就搶進先發輪值，但表現不夠穩定，整季在一軍僅出賽15場（9場先發）、51.2局，戰績2勝6敗、防禦率8.01，今年仍有機會搶佔一席。

兄弟打線共敲13安，彭政閔、黃稚峰、陳文杰、林王啟瑋各貢獻2安，包括恰恰3局下二壘打送回1分，扛第5棒的黃稚峰更在5局下揮出場內全壘打，第7局又追加二壘打。

中信兄弟明天下午繼續和富邦悍將進行自辦熱身賽，官辦熱身賽則於後天開打。

彭政閔單場敲出2安。（圖片取自中信兄弟粉絲團）

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