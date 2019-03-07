NBA》勇士奪冠圓夢列車 曾找林書豪上車

林書豪。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕勇士挑戰三連霸，正式宣布簽回昔日奪冠中鋒柏格特（Andrew Bogut），但根據《The Athletic》記者湯普森（Macurs Thompson）今爆料，原本這個空缺勇士是傾向找來側翼球員，台裔球星林書豪也在他們的考量名單中。

湯普森指出，勇士原先鎖定的側翼球員包括被尼克買斷合約的馬修斯（Wesley Matthews）、以及被太陽買斷合約的艾靈頓（Wayne Ellington），還有林書豪，但是三人都選擇加盟有更多發揮空間的球隊，前兩人後來分別效力溜馬與活塞擔任先發，林書豪則是加盟暴龍。

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此外，坦波（Garrett Temple）以及 J.哈勒戴（Justin Holiday）也在考慮名單中，但這兩人並沒有被原球隊買斷，去掉這些選擇後，後來勇士才改鎖定中鋒來補強。

林書豪的NBA生涯正是從勇士起步，不過打完2010年新秀賽季就被釋出，灣區也是他從小生長的地方，若真的重新加盟勇士和「五星勇」一起打球，無非是相當美好的畫面，不過林書豪已經做出選擇，加盟的也是有季後賽可以打的暴龍，接下來就期待林書豪的表現能否為自己摘下生涯第一枚冠軍戒。

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