SBL》致勝空中接力補籃 米歇爾轟36分率勇士爬上第二

富邦勇士米歇爾（中）豪取36分，更在最後補進關鍵二分，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／板橋報導〕第16季SBL超級籃球聯賽，本週起移師板橋體育館開戰。賽前富邦勇士本季對上達欣一勝難求，苦吞4連敗，今總算開胡。靠著洋將米歇爾終場前10.8秒的空中接力補籃，與劉韋辰的再見抄截，勇士93：91擊敗達欣，戰績16勝12敗追平金酒，並列第二。

米歇爾上週扭傷右腳踝，本週缺席球隊練球，但仍靠著意志力大爆發，轟下生涯新高36分。

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富邦勇士米歇爾（中）豪取36分，更在最後補進關鍵二分，幫助球隊拿下勝利。（記者陳志曲攝）

此役戰況膠著，最後一分鐘內4度互換領先，讀秒階段米歇爾接到蔡文誠的妙傳，才驚險獲勝。

後衛林書緯因傷缺席超過一個月，勇士菜鳥賴廷恩受重用，上場18分鐘，貢獻4分、3籃板和5助攻，都是生涯新高。

富邦勇士賴廷恩（右）切入上籃。（記者陳志曲攝）

達欣麥克連攻下25分、14籃板，梅奧則進帳18分，可惜林冠綸在最後關頭發生致命失誤，最終敗下陣來。

富邦勇士劉韋辰（中）關鍵抄截，打破臺北達欣逆轉機會。（記者陳志曲攝）

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