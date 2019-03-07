SBL》台啤近9戰8勝 首節一波流收拾裕隆穩龍頭

台灣啤酒擊敗新北裕隆拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／板橋報導〕上週最佳洋將台啤塞瑟夫攻下全隊最高22分、12籃板，後衛蔣淯安帶傷上陣進帳14分，終場台啤79：73擊敗裕隆，近9場拿下8勝，戰績19勝10敗，拉開與第二名的勝差至2.5場。

開賽台啤砲火猛烈，打出14：2的攻勢，單節攻下35分，取得17分的大幅領先。次節，裕隆找回攻守節奏，桑尼和呂政儒都貢獻7分，並讓台啤單節只拿下9分，逐漸收復失土。上半場裕隆追到僅8分落後。

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台灣啤酒塞瑟夫（左）把握住倒數罰球。（記者陳志曲攝）

一路落後的裕隆在末節尾聲急起直追，一波14：6的攻勢，加上呂政儒的三分球，在終場前1分鐘將比數追近至3分差。但台啤立刻回穩，塞瑟夫和蔣淯安連續進球，又將分差拉大到7分，奠定勝基。

台灣啤酒蔣淯安（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）

211公分的塞瑟夫近6場有5場得分飆破20大關，成為球隊戰績長紅的主因。周俊三認為，「塞瑟夫在籃下有足夠的牽制力，能製造外圍的空檔，對球隊幫助很大。」

台灣啤酒總教練周俊三。（記者陳志曲攝）

裕隆洋將桑尼攻下全場最高26分、23籃板，但B. 戴維斯卻陷入低潮，僅上場14分鐘，進帳6分。

新北裕隆桑尼（中）跟裁判抗議。（記者陳志曲攝）

SBL洋將大限為3月11日，若下一場戴維斯無法及時回穩，裕隆將考慮再度更換洋將。

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