全英賽》戴資穎克服亂流直落二勝張蓓雯 晉級女單8強

世界球后戴資穎今日凌晨在全英羽球公開賽，克服首局的小亂流，最終以21：15、21：14拍落華裔美國選手張蓓雯。（Badminton photo）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎今日凌晨在超級1000系列全英羽球公開賽，克服首局的小亂流，最終以21：15、21：14拍落華裔美國選手張蓓雯，取得對戰的5連勝，勇闖全英女單8強，續朝3連霸目標邁進。小戴下戰將對決印度好手賽娜（Saina NEHWAL）。

戴資穎與世界排名12張蓓雯生涯過招7次，取得5勝2敗，近期包括去年12月年終賽小組賽，更是4連勝。小戴這回遇到張蓓雯，開局因發球失誤，及回球出界、掛網等，意外陷入1：8劣勢，好在球后熬過亂流後，逐漸找到比賽節奏，回敬10：1反撲，且在技術暫停後，讓張蓓雯不斷出現失誤，也成功先馳得點。

張蓓雯次局開始一度與戴資穎展開拉鋸戰，歷經8次平手，小戴從9：9後，連續取分，以及兩度挑戰線審判決成功，一舉甩開對手糾纏，以直落二收下勝利。

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戴資穎在8強對手為外界預期的假想敵世界排名第9賽娜；賽娜在16強以8：21、21：16、21：13逆轉丹麥好手杰克絲菲德（Line Højmark Kjaersfeldt）。而小戴、賽娜過去共交手19次，小戴取得14勝5敗，包括12連勝的絕對優勢；戴資穎上次敗給賽娜為2013年3月瑞士公開賽。

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