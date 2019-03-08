NBA》朗度誤坐觀眾席遭砲轟 幸運躲過球隊紀律處分

朗度（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人昨在主場以99：115敗給丹佛金塊，戰績持續低迷，湖人控球後衛朗度（Rajon Rondo）在比賽末段下場後，沒有回到板凳區，而是坐在觀眾席上看球，此舉賽後引來不少撻伐，不過最後他仍躲過球團罰款以及紀律處分。



朗度被拍到在觀眾席看球後，外界罵聲連連，痛批他不尊重球隊應該遭到罰款，對此他出面回應：「我這個賽季可能這樣做過8次或10次了，我不明白為何現在這就成為了一件了不得的事情，每個人都有意見，但我無法控制他們所說的話，如果要對我進行懲處，我也不會為此感到沮喪。」

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湖人總裁魔術強森（Magic Johnson）與總管佩卡林（Rob Pelinka）賽後找朗度了解當時情況，朗度表示並不是外界所報導的要故意坐在觀眾席，只是下場時在回想比賽過程而沒注意，這與球隊、教練沒有任何關係，不懂外界為何如此解讀。

湖人近期苦吞4連敗，戰績30勝35敗，目前暫居西部第11名，距離第8名的快艇有6.5場勝差，本季湖人例行賽僅剩17場，季後賽之路岌岌可危。

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