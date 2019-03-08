MLB》林子偉替補上場敲安 張育成3打數沒表現

紅襪台灣好手林子偉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天和雙城進行熱身賽，台灣好手林子偉替補上場，3打數有1支安打，比賽中還守二壘和中外野。紅襪最後以1：12輸球。

紅襪35歲老將派卓亞（Dustin Pedroia）今傷癒復出，擔任開路先鋒、守二壘，首打席就敲安，並靠暴投上二壘，1出局後，德弗斯（Rafael Devers）揮出二壘安打回來得分。

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而林子偉則是在3局上接替守二壘，前兩打席都擊出滾地球出局，8局下2出局後，紅襪查塔姆（C.J. Chatham）敲二壘安打，林子偉在得點圈有人時敲安，可惜查塔姆回本壘時出局。

林子偉今天3打數1安打，熱身賽至今出賽8場，21打數有8安打，包含1轟、5分打點，獲得2次保送，打擊率為0.381，整體攻擊指數（OPS）為1.101。

另外，印地安人今天和響尾蛇打熱身賽，台灣小將張育成此戰先發守三壘、打第八棒，3打數沒有表現，吞下1次三振，打擊率降至3成。球隊終場以4：3獲勝。



張育成。（資料照，今日美國）

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