MLB》21歲大物新秀秀翻全場 洋基輕取費城人（影音）

佛羅里歐。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊頭號新秀外野手佛羅里歐（Estevan Florial）本屆春訓狀態良好，今天他擔任先發第七棒中外野手，連同春訓首轟在內兩安打三分打點，幫助洋基以6：0輕取費城人。

在洋基交易掉左投薛菲爾德（Justus Sheffield）後，佛羅里歐排名上升到農場首位，同時在大聯盟官網新秀排名第57位。春訓目前為止19打席繳出打擊率0.368、攻擊指數1.060的絕佳成績。今天不但靠著六局下的三分砲為洋基將分差拉開到4分差距，同時還擅用他最為出色的運動能力盜壘成功，春訓第4次。

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Estevan Florial is the #Yankees' No. 1 prospect and also their top power prospect （https://t.co/Bhf1zPvTZb）. #MLB's No. 57 overall prospect with his first #SpringTraining dinger.



Here he is on the @Yankees' Top 30 list: https://t.co/26Wj2mMDO0 pic.twitter.com/9V0iTJFClN — MLB Pipeline （@MLBPipeline） 2019年3月7日

去年從水手交易來的先發投手派克斯頓（James Paxton）同樣拿出好表現，主投3.1局送出5次三振沒有任何失分；而新同學奧塔維諾（Adam Ottavino）則在1.2局裡投出3次三振。洋基投手群在九局裡只被打了4支安打一分未失，拿下春訓第六勝。

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