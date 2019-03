MLB》21歲大物新秀秀翻全場 洋基輕取費城人（影音）

佛羅里歐。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕洋基隊頭號新秀外野手佛羅里歐(Estevan Florial)本屆春訓狀態良好,今天他擔任先發第七棒中外野手,連同春訓首轟在內兩安打三分打點,幫助洋基以6:0輕取費城人。

在洋基交易掉左投薛菲爾德(Justus Sheffield)後,佛羅里歐排名上升到農場首位,同時在大聯盟官網新秀排名第57位。春訓目前為止19打席繳出打擊率0.368、攻擊指數1.060的絕佳成績。今天不但靠著六局下的三分砲為洋基將分差拉開到4分差距,同時還擅用他最為出色的運動能力盜壘成功,春訓第4次。

