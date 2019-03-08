足球》梅西強勢回歸國家隊 備戰夏天美洲盃

阿根廷和巴塞隆那雙料隊長梅西。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕阿根廷足協昨（7）日公佈新一期阿根廷國家隊名單，新任主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）的名單中出現了巴薩隊長梅西（Lionel Messi），這是他自2018俄羅斯世界盃後首度回歸，接下來將在兩場國際友誼賽面對委內瑞拉及摩洛哥。

未出現在份名單上且大家所熟悉的阿根廷球星，像是阿奎羅（Sergio Agüero）、迪馬利亞（Ángel Di María）、伊瓜因（Gonzalo Higuaín），甚至是國際米蘭（Internazionale Milano）當家前鋒伊卡迪（Mauro Icardi）等，斯卡洛尼選擇使用他較喜歡的球員像是貝內德托（Darío Benedetto），或是較年輕、較有潛力馬丁尼斯（Lautaro Martínez），以及馬德里競技主帥D. 西蒙尼（Diego Simeone）之子G. 西蒙尼（Giovanni Simeone）等的球員。

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2019美洲盃（Copa América）將在6月14日於巴西舉辦，屆時將有12支球隊參賽，其中南美足協10個國家隊再加上兩支邀請的國家隊─日本和卡達，小組賽共分3個小組，每一組有4支球隊，A組有地主巴西、委內瑞拉、玻利維亞、秘魯，B組有阿根廷、哥倫比亞、巴拉圭，以及亞洲盃冠軍卡達，C組則是衛冕軍智利、烏拉圭、厄瓜多，以及日本。

去年世界盃阿根廷於16強遭淘汰，吞下的兩場敗仗都是輸給冠亞軍球隊，分別是小組賽輸給該年度亞軍克羅埃西亞，16強戰則是敗給冠軍法國。

球迷將很難看到梅西和迪馬利亞（圖右）共同奔馳在球場的畫面了。（路透社）

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