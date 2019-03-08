MLB》伸卡塞揚強投凱可沒大約 傳太空人只願開短約

凱可。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟球季剩不到一個月就要開打，塞揚強投凱可（Dallas Keuchel）至今仍未找到新東家。《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，前東家太空人有意開1年至2年合約找回凱可。

凱可上季先發34場，繳出12勝11敗防禦率3.74，吃下204.2局。他去年季後成為自由球員，原想要一紙5年大約，至今卻沒有球隊出手。昨傳出僅3隊對凱可有興趣，包含前東家太空人。

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羅森索在推特上發文指出，太空人向凱可開出1年至2年約，但這份合約不在凱可尋求的範圍內。ESPN知名記者歐尼（Buster Olney）昨也在推特上指出，太空人近期和凱可談論合約，但還沒有達成任何協議。

凱可曾在2015年以20勝8敗防禦率2.48的成績奪得美聯塞揚獎，是2017年奪冠功臣之一。生涯大聯盟7年都待在太空人，凱可為球隊貢獻76勝，平均防禦率3.66。

大聯盟官網報導，雖然太空人日前簽下左投邁利（Wade Miley），但若能找回凱可，球隊先發輪值還有強投韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）、麥修（Collin McHugh）等人，讓可能會爭取第五號先發的皮考克（Brad Peacock）繼續待在牛棚。

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