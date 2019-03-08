NBA》難適應獨行俠現況 東契奇：這是我第一個失敗的球季

獨行俠新星東契奇。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕《The News》報導，達拉斯獨行俠昨天敗給巫師後苦吞三連敗，前兩場也分別敗給灰熊及籃網，連續兩場都以30以上大比分落敗，目前球隊的現況，對於獨行俠超級新秀東契奇（Luka Doncic）來說，非常難以適應。

「這是我第一個失敗的賽季，我們現在輸的球已經和我一生中輸掉的比賽一樣多了。是的，這對我來說非常煎熬，但我知道球隊的未來方向是什麼，所以我會努力去習慣它並希望明年有一個更好的賽季。」東契奇說道。

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當時年僅16歲的東契奇2014年加入歐洲聯賽，在歐洲戰場拚搏4年後才投入NBA選秀，他所屬的皇家馬德里隊，在東契奇待的四個賽季中僅僅吞下32敗，而本季獨行俠戰績27勝37敗，也難怪東契奇對於球隊輸多贏少的現況會難已適應。

東契奇本季為獨行俠出賽60場均是先發上陣，平均上場時間32.2分鐘，場均可以攻下21.1分7.3個籃板5.6次助攻，而獨行俠本賽季例行賽僅剩18場比賽，但和第八名的快艇有9場勝差，幾乎已經無緣季後賽。

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