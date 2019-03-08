全英賽》晚間6點準時登場！戴資穎挑戰對賽娜13連勝、4強門票

世界球后戴資穎。（Badminton photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕超級1000系列全英羽球公開賽第二日於台灣時間今日清晨落幕，世界球后戴資穎尋求女單3連霸之路連過2關，8強將碰上對戰已取得12連勝的印度好手賽娜。

戴資穎16強在台灣時間今日凌晨1點20分開始，稍作休息後，小戴被安排在第一場地打頭陣，英國當地時間早上10點、台灣時間晚間6點（愛爾達體育3台現場直播），在台灣的大批「穎迷」這回確定不用熬夜看比賽。

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戴資穎連續收拾李文珊、張蓓雯後， 8強對手一如外界預期，就是賽前的假想敵世界排名第9賽娜；賽娜在16強以8：21、21：16、21：13逆轉丹麥好手杰克絲菲德（Line Højmark Kjaersfeldt）。

小戴、賽娜過去共交手19次，小戴取得14勝5敗，包括12連勝的絕對優勢；戴資穎上次敗給賽娜為2013年3月瑞士公開賽。

全英女單8強對戰組合，上半籤表除了戴資穎與賽娜對陣，還有日本名將山口茜將大戰中國選手何冰嬌；下半籤表是南韓好手成池鉉強碰中國的陳雨菲，另組交手組合為前球后中國的李雪芮遇上日本奧原希望。

世界球后戴資穎。（Badminton photo提供）

世界球后戴資穎。（Badminton photo提供）

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