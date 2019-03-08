網球》謝淑薇印地安泉女雙開胡 衛冕邁出第一步

謝淑薇。 （資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕男、女共站的美國印地安泉網賽，謝淑薇／捷克史崔可娃（Barbora Strycova）旗開得勝！第3種子「台捷聯軍」挾著甫於杜拜聯手封后的銳氣，今初登場歷經「超級搶10」拉鋸，仍挾6：4、3：6、10：6強壓德國格吉絲（Julia Goerges）／捷克普莉絲可娃（Karolina Pliskova），開胡挺進女雙16強，也朝衛冕邁出第一步。

小薇／史崔可娃正是去年印地安泉冠軍組合，首戰她們先下1盤後，雖遭歐洲對手強力反撲，戰線被拉進搶10，老經驗「台捷聯軍」回穩壓制，6：2一舉拉開差距，9：6聽牌時更直接鎖定勝利，總計激戰1小時19分鐘擊退德捷人馬。32籤女雙，我國還有第8種子詹詠然／詹皓晴參賽，首戰再度遭遇日本青山修子／白俄羅斯摩洛若娃（ Lidiya Morozova ）。

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這項陽光加州進行的WTA Premier Mandatory大賽，女單多達128籤，本週最新世界排名27的謝淑薇，相隔6年榮膺第27種子，近況甚佳的她，首輪免戰直接晉級，次輪得與英國老冤家孔塔（Johanna Konta）狹路相逢。小薇過去與孔塔交手5回贏了2次，包括2017年法網大滿貫爆冷突圍，也是她首度扳倒世界前十。

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