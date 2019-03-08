NBA》無緣晉級湖人準備擺爛 詹皇多項輝煌紀錄將中斷

湖人在本季剩餘比賽將會開始限制詹姆斯的上場時間。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕湖人昨不敵金塊苦吞4連敗，想晉級季後賽恐怕只能靠奇蹟，《Yahoo Sports》記者Chris Haynes今透露，湖人在本季剩餘的比賽將會開始限制「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的上場時間，這也意味著湖人已經打算提前放棄季後賽。

詹姆斯昨狂飆31分生涯得分來到32311分，超越「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），躍居NBA史上第4，但湖人卻仍不敵金塊，近7戰吞下6敗，距離西部第8的快艇已達6.5場，想拿到季後賽門票似乎已無望。

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詹姆斯昨生涯總得分超越喬丹。（法新社）

根據相關消息人士透露， 詹姆斯陣營和湖人球團高層已經達成協議， 在本季的剩餘比賽將會限制他上場的時間，同時，也可能會針對詹姆斯的狀況讓他在「背靠背」的比賽中輪休。

而之前詹姆斯曾在受訪時表示，雖然球隊進季後賽機會不大，「除非受傷，否則不會缺席比賽」。不過對湖人而言，若無望殺進西部前8，讓詹姆斯在剩餘比賽打得更輕鬆並能保持健康，似乎更為明智。

詹姆斯之前曾帶領湖人衝上西部第4，然而就在他與金州勇士交手耶誕大戰拉傷腹股溝缺席17場比賽，湖人馬上陷入低潮，而爭搶「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）失利，更造成軍心渙散，加上陣中傷兵如山，都對球隊戰績造成不小衝擊。

如果湖人確定開始擺爛，那詹姆斯恐怕也無緣在延續自己多項傲人紀錄，除了自從2011-12年縮水球季後詹皇已經連續6季至少率隊拿下50勝，這項成績已先畫下句點，詹皇過去連13年進入季後賽、連8年打進冠軍戰的紀錄也將戛然而止。

詹姆斯多項紀錄將在本季中斷。（資料照，法新社）

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