歐霸》兵工廠災難再現！ 16強首輪客場不敵雷恩

歐霸盃又再客場輸球的槍手們表情相當凝重。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕 歐霸盃16強首輪賽事，由兵工廠（Arsenal）作客到法國雷恩（Rennes），雷恩靠著班傑明（Benjamin Bourigeaud）及薩爾（Ismaïla Sarr）雙雙入球以及兵工廠球員的烏龍球，最終以3：1爆冷擊敗英超勁旅兵工廠。

比賽第3分鐘，伊沃比（Alex Iwobi）從禁區外左側直接起腳射門，越過門將防守直接破網，槍手首開紀錄1：0，比賽第41分鐘，索克拉蒂斯（Sokratis Papastathopoulos）在雷恩球員快攻時發生碰撞，被裁判吹判犯規並給予黃牌，這也是他本場比賽的第2張黃牌，因而被驅逐出場，造成兵工廠只能10打11的處境，隨後班傑明開的自由球被人牆擋出後，再次重砲起腳，球直衝門框內，雷恩追平比數1：1，上半場比賽就是以1：1坐收。

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下半場比賽第65分鐘，雷恩球員在右路一個傳中球，蒙雷亞爾（Ignacio Monreal）解圍失誤，將球清進自家球門內，雷恩反超比分2：1暫時領先，比賽尾聲再靠著薩爾錦上添花，雷恩終場爆冷在自家主場以3：1帶走勝利，下週將去到倫敦再次對決兵工廠。

這場失利是槍手連續兩場歐霸盃淘汰賽事客場輸球，前一次是32強首輪作客0：1輸給白俄羅斯球隊─貝里索夫貝特（BATE Borisov）。

雷恩球員在主場贏球相當開心。（法新社）

本場踢進漂亮一球且為球隊首開紀錄的班傑明（圖左）。（美聯社）

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