MLB》洋基「威浮滑球」投手太狂 二縫線、滑球尾勁嚇壞美網友

Adam Ottavino is straight nasty. pic.twitter.com/oaC5KPUCqK — MLB （@MLB） 2019年3月7日

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天對上費城人，新同學奧塔維諾（Adam Ottavino）後援1.2局飆3次三振，除了招牌的滑球外，他也秀出超狂的二縫線速球尾勁，讓美國網友直呼好噁！

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奧塔維諾此戰是在4局下1出局後登板，雖然被敲1安，仍抓到2個出局數結束這個半局。第5局他大秀K功，用約94英哩的二縫線速球連續K掉兩名打者，最後再用滑球讓費城人新同學麥卡琴（Andrew McCutchen）揮棒落空吞K，單局賞出3次三振。

有美國網友直呼，奧塔維諾的球路尾勁太狂了、好噁，還有網友諷刺，「他比紅襪牛棚任何一人都還要好。」

奧塔維諾先前曾說，若能搭時光機，能每個打席都三振傳奇貝比魯斯（Babe Ruth），引發軒然大波。但《紐約時報》記者瓦格納（James Wagner）則說，面對奧塔維諾的94英哩二縫線球和滑球，貝比魯斯或許可能會陷入掙扎。

上季奧塔維諾在洛磯出賽75場，戰績6勝4敗防禦率2.43，獲得34次中繼點、6次救援成功，共77.2局中賞出112次三振，每局被上壘率（WHIP）僅0.99。奧塔維諾目前在熱身賽出賽3場，共投1.2局送出5次三振，防禦率為4.91。

Adam Ottavino, Electric Slider.



Shane Robinson, Electric Slide. pic.twitter.com/KK28qJE0Vc — Rob Friedman （@PitchingNinja） 2019年3月7日

洋基新同學奧塔維諾。（資料照，法新社）

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