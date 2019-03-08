MLB》美媒預測 洋基將勇奪98勝、搶下美聯第一

休賽季洋基動作連連，被看好能力壓同區死敵紅襪。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕日前《今日美國》六位專家的新球季綜合預測結果出爐，洋基將拿下98勝64敗，壓下同區死敵紅襪的95勝，與太空人並列美聯第一的佳績。

《今日美國》的編輯Gabe Lacques表示，紅襪儘管是去年的世界大賽冠軍，但捲土重來的洋基有著可怕的陣容深度，將能輕鬆超越紅襪。此外他也表示同區的金鶯，很難無法成為史上第一支連續兩年輸掉超過110場比賽的球隊。

請繼續往下閱讀...

另外在分區內有最大落差的是太空人與美中其他各隊，太空人被看好能以12場差距擊敗運動家拿下分區冠軍。而美聯中區也是預測印地安人獨走，以10場差距領先第二的雙城隊。

戰局混亂的國聯中區三強的小熊、釀酒人、紅雀都被認為能奪下一樣多的89勝。而招牌球星哈波（Bryce Harper）離隊的國民在補進多齊爾（Brian Dozier）、孔賓（Patrick Corbin）後，仍被看好能拿下89勝，與去年分區冠軍勇士共同稱霸被形容為「地獄」的國聯東區；大肆補強的費城人的預測勝場為88勝。國聯西區的道奇被預測能完成分區7連霸，拿下94勝。

《今日美國》預測2019 MLB戰績表。（取自推特）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/