NBA》「豪」手感消失 林書豪求振作加練到最晚才走

為了找回比賽時的好手感，林書豪主動留下來加練，是全隊最晚離開訓練館的人。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪被視為暴龍季中的重要補強，好不容易盼到先發機會卻僅拿1分，前役退回板凳表現仍未起色，上場11分鐘拿2分還發生3次失誤，而今天在暴龍隊練球結束後，力圖振作的林書豪主動留下來加練，盼能重新找回好手感。

對活塞之戰因一哥雷納德（Kawhi Leonard）輪休，林書豪獲首次代表新東家先發機會，卻收下8投皆墨、僅1分的低迷數據。前役他面對昔日東家火箭，手感依舊低迷，且效力暴龍期間三分線上出手17次，尚未進球，賽後更遭美記者痛批是暴龍隊的「累贅」。

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在今天暴龍的練球日結束後，暴龍記者Josh Lewenberg在推特上透露，留下來額外加練跳投的林書豪，是最後一個離開訓練中心的人，他在球場待到連平常都留到最晚的中鋒伊巴卡（Serge Ibaka）都走了卻還沒離開，不難看出林書豪力求振作、盼望能找回好手感的決心。

談到自己近期手感不佳，林書豪稍早在訓練時表示：「我會繼續保持自己在場上的侵略性，有機會就會放心出手，我相信最後一定能命中，目前就是把握時間加緊練習，我已經打了一段很長時間，我相信會慢慢找回自己的水準，所以現在要做的就是繼續出手。」

林書豪轉戰暴龍7戰的平均命中率為3成21，可拿6.3分，成績有待加強，然而暴龍左手大拇指受傷的替補後衛范維利特（Fred VanVleet）在未來兩週恐怕就會歸隊，在接下來客場之旅的三連戰，林書豪得趕快找回在老鷹的穩定表現，爭取教練團信任，才不會喪失在球隊的地位。

林書豪得盡快找回穩定的表現，才不會在傷癒的替補後衛范維利特歸隊後，喪失在球隊的地位。（資料照，法新社）

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